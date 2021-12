Dilma desmente boato sobre doença e posta foto de bike: “Eu e a minha embolia”

-------- Continua depois da Publicidade--------

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) desmentiu boatos de que estaria internada em um hospital de Porto Alegre com quadro de embolia pulmonar, doença causada pela obstrução de artérias dos pulmões por coágulos.

Em uma publicação no Twitter, no domingo (5), a petista ironizou a fake news. “Eu e a minha embolia pulmonar agora pela manhã, em Porto Alegre”, escreveu no post.

Eu e a minha embolia pulmonar agora pela manhã, em Porto Alegre. pic.twitter.com/1ZWHwOqJPG — Dilma Rousseff (@dilmabr) December 5, 2021

Em nota, a assessoria de imprensa de Dilma também negou rumores de que a ex-presidente estivesse doente. “A assessoria de imprensa de Dilma Rousseff esclarece que a ex-presidenta não está internada em um hospital de Porto Alegre e tampouco sofreu uma embolia pulmonar. Ela se encontra em perfeito estado de saúde. Os boatos são levianos e mentirosos”, diz o comunicado.