Digital influencer é brutalmente agredida pelo ex-marido; VEJA VÍDEO

BRASIL – O vídeo que mostra uma digital influencer pinheirense sendo agredida pelo ex-marido tomou as redes sociais de João Pinheiro no último sábado (04). As imagens impressionam pela brutalidade do homem.

O fato aconteceu na porta do shopping da cidade no dia 29 de novembro. A influenciadora foi enforcada e brutalmente agredida, sendo socorrida depois que populares intervieram.

VEJA O MOMENTO:

Segundo informações do boletim de ocorrência, o ex-marido de Nayara, Sócrates Porto, estava em uma visita assistida com o filho do casal. A mulher ficou no térreo do shopping enquanto Sócrates estava com a criança na praça de alimentação.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, ao descobrir que a visita assistida duraria apenas uma hora e meia, Sócrates resolveu sair do local com a criança sem a autorização de Nayara. A mãe, ao ver a cena, correu para intervir, quando então o homem começou com as agressões ainda com a criança no colo.

Nayara foi enforcada e agredida brutalmente, além de sofrer agressões verbais. A briga só cessou porque populares intervieram para que um mal maior não acontecesse. A criança, que estava no colo de Sócrates Porto durante as agressões, chegou a cair no chão.

A digital Influencer relatou à polícia que esteve em um relacionamento com Sócrates Porto por 7 anos e o processo de separação iniciou-se há 5 meses.

Sócrates foi preso na tarde no mesmo dia do ocorrido, em um bar.