Detran entrega novos veículos à fiscalização de trânsito

O governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), entregou nesta segunda-feira, 20, mais quatro viaturas à Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito (Ciftran), em Rio Branco.



As novas viaturas vão reforçar as atividades de fiscalização na capital e interior. Foto: Eduardo Gomes/Detran

Esses são os primeiros veículos a serviço do Detran que atendem integralmente às normas vigentes. Os carros contam com a chamada tecnologia embarcada, com GPS a bordo e câmeras de alta resolução para registrar todos os momentos da abordagem nas ruas.

“O Detran continua com seu processo de modernização tecnológica e essas viaturas fazem parte do pacote de investimentos. Estamos cumprindo exigências legais e colocando nas ruas o que há de mais moderno na área de segurança pública. Essa iniciativa resguarda o profissional responsável pela abordagem e o cidadão”, destacou Taynara Martins, presidente do Detran.



Os novos veículos foram entregues nesta segunda-feira, 20, pelo Conselho Diretor da autarquia. Foto: Eduardo Gomes/Detran

Além da capital, as equipes da Ciftran nas cidades de Brasileia e Cruzeiro do Sul também passarão a contar com os novos veículos já nos próximos dias. As viaturas estão totalmente caracterizadas, adesivadas com as logomarcas da autarquia estadual de trânsito e do governo do Estado.