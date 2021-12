-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher de 43 anos foi espancada pelo próprio filho de 19 anos neste sábado (04) em uma residência no bairro Marcos Freire, na zona Leste da capital rondoniense.

Segundo relatos da ocorrência, a mãe foi agredida com socos no rosto pelo filho porque interveio em uma discussão dele com uma outra filha.