DESESPERO: Policial Penal acusado de matar picolezeiro tenta suicídio na cadeia. Sua audiência está marcada para a próxima semana

Preso em setembro do ano passado, após atirar e matar o vendedor de Picolé Gilsomar da Silva Honorato, com dois disparos de uma pistola Ponto 40, no bairro Esperança, o Policial Penal Alessandro Rosas Lopes está internado no Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo informações de colegas, Alessandro teria tentado suicídio ao ingerir vários medicamentos de uso controlado, pelo menos quatro cartelas de remédio tarja preta, ainda na noite de terça-feira, 7.

O policial que estava preso na UP4, a chamada Papudinha, foi encaminhado as pressas para o Pronto Socorro, onde seu estado é considerado grave.

Informações do hospital dão conta que Alessandro teve que ser intubado e está na UTI até o início da tarde desta quarta-feira, 8.

O Crime

Alessandro Rosas Lopes foi denunciado pelo crime de homicídio por motivo torpe e passou a ser réu no processo. A audiência de instrução e julgamento do policial penal está marcada para próxima terça-feira, dia 14, na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar.