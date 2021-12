Desesperada, Globo descobre arma secreta de Bacci, Gottino e Geraldo e apela para fenômeno da Record

-------- Continua depois da Publicidade--------

Se a nível nacional a Globo conseguiu dar um sossega leão na Hora da Venenosa, da Record, em algumas praças do país os telejornais da Platinada tem enfrentado tanta dificuldade, que adotaram até uma arma secreta usada por Bacci, Gottino e Geraldo Luís na rival.

Isso mesmo, segundo o site TV Pop, no jornal de meio dia da Globo em Recife, a filial da emissora carioca passou a destinar parte do horário para pautas assistencialistas, bem no estilo do extinto Domingo Show, de Geraldo Luís, Record.

Acontece que apesar da rejeição dos críticos de TV, as matérias mais populares são a principal arma de alguns noticiários da Record, como o Balanço Geral SP, de Reinaldo Gottino e o do Cidade Alerta, de Luiz Bacci.

Sendo assim, é possível dizer, que ao menos no nordeste, a Globo apelou para o “formato” Record.

Para se ter uma ideia, de acordo com a reportagem, 23% do noticioso foi ocupado com história de um mutirão para servir sopa para “moradores que estão sem ter comida em casa”.

A apelação, no entanto, ainda não conseguiu reverter as audiências ruins do NE1, telejornal equivalente ao SP1 e ao RJ1 da região nordeste.

O noticioso da Globo continua sofrendo com a aproximação do Por Aqui, do SBT, e do Balanço Geral, da Record, que não raramente conseguem ser líderes de audiência. Ambos são mais longos do que o jornalístico regional e concorrem também com outros programas, como o Globo Esporte, Jornal Hoje e a novela O Cravo e a Rosa.

REPRISE DE NOVELA DÁ ‘RESPIRO’ PARA A GLOBO

Para frear as vitórias da Hora da Venenosa, na Record, a Globo antecipou o fim do Jornal Hoje e cortou até o tempo que César Tralli fica no ar com o noticiário nacional. Entregando a programação às 14h40, o JH abriu espaço para a reprise da novela O Cravo e a Rosa, que vai ao ar até às 15h20.

Prestes a completar uma semana no ar, até o momento, a estratégia ousada da Globo vem dando certo e a emissora tem dominado a liderança do Ibope mesmo com a concorrência acirrada.

Para se ter uma ideia, de acordo com dados consolidados do Ibope, o capítulo inicial registrou 10 pontos, já o segundo subiu para a casa dos 12 pontos, ambos garantiram a liderança para a Platinada, já que a Record manteve uma média entre 9 e 10 pontos.