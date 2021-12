Descoberta de traição tem tiro no pé de amante em restaurante do DF

-------- Continua depois da Publicidade--------

Por Metrópoles

A descoberta de uma traição terminou em tiro disparado dentro do restaurante Raiz Caipira, na quadra comercial da 211 Sul, nesta sexta-feira (17/12). O caso é investigado pela 1ª DP.

Conforme apurado pelo Metrópoles, tudo ocorreu na saída do banheiro. O homem que estaria sendo traído, identificado como um advogado, encontrou com o suposto amante da esposa e uma discussão iniciou-se.

Um amigo do homem traído percebeu a movimentação e entrou no bate-boca. Em determinado momento ele deu um tiro no pé do amante, pegou a cápsula da bala e junto do parceiro, fugiu. O atirador foi identificado como policial penal e é procurado pela polícia para ser ouvido.