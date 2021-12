Derrotado nas prévias do PSDB, Eduardo Leite se encontra com Moro

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma semana após ser derrotado nas prévias do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se encontrou com o ex-juiz e presidenciável Sergio Moro, filiado ao Podemos. A reunião aconteceu na manhã deste sábado (3).

Leite foi derrotado pelo atual governador de São Paulo, João Doria, que agora é pré-candidato à Presidência. Já Moro se filiou ao Podemos também com a intenção de disputar o cargo mais alto do executivo brasileiro, no ano que vem.

Nas redes sociais, Moro e Leite postaram foto do encontro. O ex-juiz tem falado sobre ser a opção de terceira via e tem buscado aliados para a construção do seu projeto. Na foto que compartilhou, Moro falou em “criar pontes” contra a “corrupção” e o “autoritarismo”.

Eduardo Leite disse que o encontro serviu para a “construção de convergências políticas”.