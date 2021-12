Deracre garante apoio logístico à equipe do Depasa no Jordão

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), garantiu apoio logístico à equipe do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) no Jordão. A ação visa garantir mais agilidade no encaminhamento de insumos e demais materiais para atender à população.

A equipe do Deracre preparou a logística e promoveu assistência à equipe do Depasa no município.

“Eles solicitaram esse apoio e nossa equipe foi com um caminhão até o porto de carga e descarga para auxiliar no transporte de insumos”, afirmou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Com pouco mais de 8 mil moradores, Jordão, município do interior do Acre, é cortado pelos rios Jordão e Tarauacá, que se tornam uma opção para embarcações realizarem o transporte de insumos, de maquinários e de alimentos para abastecimento da cidade. O município está localizado a 640 quilômetros da capital do estado, Rio Branco.

A equipe do Deracre preparou a logística e promoveu assistência à equipe do Depasa no município.