Deputado do Acre intubado após cirurgia bariátrica é transferido para hospital em São Paulo.

Whendy Lima (PSL) foi transferido do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, para um hospital particular na capital paulista, nesta quinta-feira (9).

O deputado estadual Whendy Lima (PSL), de 39 anos, foi transferido do Acre para um hospital particular de São Paulo (SP) na manhã desta quinta-feira (9). O parlamentar deve seguir o tratamento em uma UTI na capital paulista.

Ele estava internado na UTI do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

O parlamentar foi submetido a uma cirurgia bariátrica no dia 20 de novembro e, após o procedimento, sofreu um tromboembolismo pulmonar. O procedimento foi feito em hospital particular da capital acreana.

No dia 24 de novembro ele transferido para a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, onde passou por uma segunda cirurgia para conter uma hemorragia. Já no dia 26, o deputado passou por uma nova transferência, dessa vez para o Hospital Santa Juliana. É que o quadro dele se agravou por causa de uma infecção no pulmão.

No Hospital Santa Juliana, Lima passou por uma nova cirurgia para controle da infecção pulmonar. Já essa semana, os médicos iniciaram a retirada da sedação do paciente.

“Ele melhorou bastante, da outra vez tentamos, mas não conseguimos. Essa semana a gente conversou com os médicos e eles falaram que ele tinha condições de viagem. Aqui tem condições de tratamento, mas têm alguns exames que fazem fora e a Unimed se encarregou de tudo, arranjou um hospital”, explicou o vereador e pai do deputado, N. Lima.

O vereador acrescentou que o filho reagiu bem à viagem, não teve nenhuma alteração no quadro de saúde. O parlamento foi instalado em uma UTI logo que chegou ao hospital.

“Chegou lá até melhor, está instalado na UTI e seu quadro é bom. Está com pouca sedação, já estão retirando como estavam fazendo aqui. Estava com os olhos abertos quando chegou, está intubado, mas está usando só oxigênio mecânico”, confirmou.