Deputado do Acre é extubado após 7 dias internado em UTI de hospital em São Paulo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Whendy Lima (PSL), de 39 anos, foi extubado nessa quinta-feira (16). Parlamentar apresentou melhoras significativas e segue se recuperando na capital paulista.

Deputado do Acre foi após cirurgia bariátrica é transferido para hospital em São Paulo.

O deputado estadual Whendy Lima (PSL), de 39 anos, foi extubado nesta quinta -feira (16). O parlamentar apresentou melhoras significativas e segue se recuperando na capital paulista.

O parlamentar foi submetido a uma cirurgia bariátrica no dia 20 de novembro e, após o procedimento, sofreu um tromboembolismo pulmonar. O procedimento foi feito em um hospital particular da capital acreana.

No dia 24 de novembro ele transferido para a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, onde passou por uma segunda cirurgia para conter uma hemorragia. Já no dia 26, o deputado passou por uma nova transferência, dessa vez para o Hospital Santa Juliana, também na capital acreana. O quadro dele se agravou por causa de uma infecção no pulmão. No Hospital Santa Juliana, Lima passou por uma nova cirurgia para controle da infecção pulmonar.

Na última quinta (9), o parlamentar foi transferido do Acre para um hospital particular de São Paulo (SP). O parlamento foi instalado em uma UTI logo que chegou ao hospital.

“Ele está estável, se recuperando, sem febre, está falando, os sinais vitais dele estão todos bons. Domingo [19] eu estou indo lá visitar ele”, disse o vereador e pai do deputado, N. Lima.

O vereador acrescentou que o filho não tem previsão de retorno a Rio Branco, mas que o parlamentar segue se recuperando bem.

“Foi muito grave, ele foi extubado ontem [quinta, 16]. A minha previsão é que, em nome de Jesus, ele passe o natal e o ano novo bem, mas fica por conta de Deus. Agora é só agradecer todos os dias porque ele está melhorando”, acrescentou.