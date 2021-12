Depois de acidente de barco criança desaparece nas águas do Rio Juruá

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Rio Juruá chegou a marca de 11,80 metros na manhã desta segunda-feira,13, com esse nível o manancial ainda não desabriga ribeirinho.

Um acidente com um barco foi registrado na última semana. Na quinta-feira, uma família de peruanos que descia o rio Juruá em uma embarcação, com destino a Marechal Thaumaturgo bateu contra um balseiro e naufragou.

Cinco pessoas estavam no barco. Três adultos e duas crianças. No momento do acidente uma criança de 7 anos foi resgatada pelo pai, já a outra de 1 ano e 8 meses desapareceu nas águas.

O corpo de bombeiros de Cruzeiro do Sul, fez buscas durante todo o final de semana, mas não conseguiu encontrar o corpo da criança.

O comandante em exercício do corpo de bombeiros em Cruzeiro do Sul, Tenente Farias pediu aos ribeirinhos que forem viajar pelo rio que fiquem atentos. “Não temos famílias atingidas ainda, a principal preocupação é com a navegação. São pedaços de árvores, balseiros que descem o rio, por isso as pessoas precisam ficar atentas em especial quem viaja a noite. E também nunca esquecer dos equipamentos de segurança como o colete de salva vidas”, relatou o comandante.