Deolane Bezerra se muda para nova mansão de R$ 8,7 milhões; conheça a casa

A advogada criminalista e DJ, Deolane Bezerra, acaba de se mudar para seu novo lar no condomínio de luxo em Alphaville, no estado de São Paulo. A mansão, que está à venda por R$ 8,7 milhões por enquanto está sendo alugada por R$50 mil. A princípio, o imóvel foi escolhido pela viúva de Mc Kevin para ser sua moradia temporária enquanto aguardava a construção de sua casa dos sonhos — no mesmo condomínio.

Antes mesmo da Doutora mostrar o local, o segurança e amigo da DJ, Nego Jader, inaugurou a casa e mostrou nos stories o interior do imóvel e um momento de descontração na piscina. “Olha o tamanho dessa casa. O que essa mulher tem na cabeça? É isso que eu queria saber”, declarou Jader, aos risos.

Deolane tinha intenção de se mudar mais para frente, mas resolveu adiantar a mudança: “Resolvi mudar antes de tudo ficar pronto, mas vou mostrar pra vocês. Primeira noite que vou dormir aqui porque amanhã vai chegar um monte de coisa”, disse a advogada também nos stories mostrando o caminhão de mudanças chegando.

A mansão tem 1.000 m², três andares, cinco suítes, onze banheiros, dois quartos para funcionários, sauna, área de lazer com cozinha gourmet, hidromassagem, piscina, closet e garagem para seis carros, segundo o portal OFuxico. A sala principal pode integrar até quatro ambientes. Além de grande, o imóvel é ecologicamente correto. Contém sistema de reuso de água através da captação da chuva e aquecimento solar.

A nova conquista de Deolane não passou despercebida nas redes sociais. Enquanto alguns celebravam a nova mansão, outros criticaram o gosto da advogada.

Para quem quiser conhecer alguns espaços da mansão, o Correio ativou o modo print e organizou algumas imagens do local para os mais curiosos. De nada!

Fonte: Correio Braziliense