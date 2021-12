Deolane Bezerra e irmãs lançam videoclipe ‘Quem Paga Sou Eu’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Deolane Bezerra resolveu apostar na carreira musical, tanto que na última quinta-feira (16), ela lançou junto com as irmãs, Danielle e Dayanne Bezerra, a música ‘Quem Paga Sou Eu’.

O videoclipe foi gravado na nova mansão da advogada, em um bairro nobre da região metropolitana de São Paulo. A letra fala sobre ostentação, luxo e sucesso.

Em entrevista para Leo Dias, do Metropoles, Deolane revelou que a canção retrata a rotina dela e das irmãs. “Essa música foi feita especialmente para nós. Ela retrata bem nosso dia a dia. Eu me sinto realizada em estar lançando ela ao lado das minhas irmãs”, afirmou.

Segundo a advogada, ela não estava tão à vontade no início da gravação. “Confesso que estava morrendo de vergonha, no começo estava meio tímida, mas depois fui me soltando e o clipe ficou incrível”, disse para o jornalista.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Deolane Bezzera solta a voz. Antes de ‘Quem Paga sou Eu’, a viúva de MC Kevin lançou o hit ‘Meu menino.

LUXO

A mãe está estourada! Deolane Bezerra se mudou para uma mansão luxuosa em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo. As informações do jornal Extra apontam que o imóvel é avaliado em R$ 8,7 milhões, porém a advogada vai morar sob um aluguel de R$ 50 mil até decidir se irá comprar a casa ou não.

Os planos iniciais da viúva de MC Kevin eram de permanecer na mansão enquanto construía sua casa dos sonhos em um terreno que comprou no mesmo condomínio. As obras começariam em janeiro, porém tudo pode mudar com a intenção de comprar o atual imóvel.

Segundo o jornal Extra, a mansão tem nada menos que 1000 metros² ocupados com: cinco suítes, 11 banheiros, três banheiras de hidromassagem, brinquedoteca, academia, cinema, cozinha com ilha, piscina, churrasqueira e garagem para seis carros.

Os janelões e paredes de vidro também chamam a atenção na residência de três andares, que tem a proposta de ser mais ecológica. Para isso, conta com um sistema de água de reuso e aquecimento solar.