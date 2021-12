Deolane Bezerra e Gil do Vigor fazem campanha para Lula na Farofa da Gkay

-------- Continua depois da Publicidade--------

Deolane Bezerra e Gil do Vigor também marcaram presença na Farofa da Gkay , festa de três dias em um hotel em Fortaleza lotada de famosos. Vários babados estão rolando por lá, como os influencers passando o rodo e filmando tudo.

A festa proporcionou que muitos famosos se conhecessem pessoalmente. Foi assim que rolou o encontro entre de Gil do Vigor e Deolane Bezerra, que são admiradores oficiais do ex-presidente Lula . No encontro dos dois rolou campanha para Lula, e a doutora e o ex-BBB aproveitaram para exaltar alguém que admiram.

“O que faltava no Instagram da doutora”, disse Deolane mostrando Gil do Vigor. “Nem direita, nem esquerda, é Lula!”, gritaram o economista e a viúva de MC Kevin juntos.

“O Lula trouxe para quem era pobre, como eu era na época, coisas que não eram acessíveis. Carro popular, ninguém tinha e passou a ter. Picanha, ninguém comia e virou normal na época dele. Faculdade, curso técnico? Ele fez um monte de coisa! Bolsa família. Não era esmola, cara. O povo morria de fome. Ele [Lula] tirou a morte de ser uma certeza da vida de um monte de gente. Se eu não vou ser ele, vou ser quem? Bolsonaro?”, declarou a influencer durante participação no Fala memo Podcast.

Gil do Vigor é outro que sempre deixou sua admiração por Lula muito clara. Após o BBB21, o economista participou do Triangulando, programa de Thelma Assis, campeã do BBB20, e teve a oportunidade de conversar com o próprio Lula e falar sobre toda o apreço.

“Eu vim de escola pública e hoje estou no PhD. Isso nunca seria possível se lá atrás alguém não tivesse entendido a importância de trazer o pobre para onde ele deveria estar. Sou extremamente grato e apaixonado pelo governo do presidente Lula, que pensou em quem precisava”, declarou o ex-BBB.

Fonte: Correio Braziliense