DENTRO DE CASA: Adolescente manda mensagens para ex-marido e conta que foi estuprada pelo primo

-------- Continua depois da Publicidade--------

A vítima disse que na hora não conseguiu gritar por socorro aos familiares

A Polícia Militar prendeu um rapaz de 24 anos sob a acusação do crime de estupro contra a própria prima, uma adolescente de 16 anos no final da noite de sábado (11) em uma residência no bairro Cidade Nova, na zona Sul da capital de Rondônia.

A adolescente teria mandado mensagens via WhatsApp para o ex-marido informando que havia acabado de ser estuprada pelo primo. O homem então acionou a Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram, o suspeito que mora em uma casa no mesmo terreno da residência da prima contou que estava consumindo bebida alcoólica, mas não estuprou a adolescente.

A garota alega que quando foi buscar a bolsa dela na residência do primo acabou pega a força e estuprada. A vítima disse que na hora não conseguiu gritar por socorro aos familiares.

Diante da informação da vítima, os policiais levaram o rapaz preso para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.