Denílson, após esposa descobrir relação, faz ligação durante a madrugada para Renata Fan: “Não posso”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Denílson acabou sendo exposto por Renata Fan

A noite desta quinta-feira, 9 de dezembro, acabou sendo marcada pela última partida do Brasileirão 2021. Quem pelo visto se agradou dos resultados foi Renata Fan. A apresentadora do Jogo Aberto fez questão de celebrar a queda do Grêmio para a série B, o principal rival do Internacional.

Na ocasião, a famosa acabou compartilhando uma sequência de stories no Instagram celebrando a novidade. Além disso, Renata Fan fez questão de zoar seus companheiros de programa que apostavam na permanência do Grêmio na série A do Brasileirão, principalmente Chico Garcia.

O exagero nas celebrações de Renata Fan fez com que sobrasse até mesmo para Denílson. A apresentadora da Band chegou a compartilhar o print de uma ligação que recebeu do ex-jogador de futebol durante a madrugada. Mas, parece que a famosa não quis saber de falar com seu companheiro.

Para de chorar! Não posso atender, estou ocupada”, escreveu Renata Fan, que ainda colocou uns emojis rindo. Vale lembrar que Denílson e a apresentadora tem uma relação bastante próxima e que despertou uma série de comentários nos últimos anos, até mesmo sobre um possível romance.

RELAÇÃO COM APRESENTADORA É EXPOSTA

Vale lembrar que Luciele conhece tudo sobre a relação de Denílson com Renata Fan. Mas, pelo visto a irmã de Zezé não se incomoda com a intimidade que os dois apresentam diante das câmeras. Apesar de todos os rumores do público, a famosa faz questão de mostrar que é bem resolvida. Tanto que ela confessou que até incentiva o ex-jogador e costuma dar dicas de algumas coisas para fazer com a apresentadora durante o Jogo Aberto.