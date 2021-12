Denarc prende traficante com quase 25 quilos de maconha em residência

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Civil por meio do Departamento de Narcóticos (Denarc) prendeu o criminoso Fábio G. S., 37, com aproximadamente 25 quilos de maconha em uma residência na Rua Matrizeira, bairro Nacional, na zona Norte de Porto Velho (RO).

Os policiais disseram que Fábio já possui quatro passagens por tráfico de drogas e vinha sendo investigado pelo Denarc.

Nesta data, os agentes através de mandado de busca e apreensão foram até a residência e flagraram o acusado com aproximadamente 25 quilos de maconha, além de algumas porções de cocaína e apetrechos usados no tráfico.

O comparsa do criminoso, conhecido como Pedro não foi encontrado no local. A ação do Denarc teve apoio da inteligência da Polícia Penal.