Delegados Coordenadores da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa – DHPP do Acre participam de Encontro Nacional de Diretores de Departamentos e Delegacias de Homicídios.

O evento ocorre no município gaúcho de Canela entre os dias 30 e 1° de Dezembro e tem como tema central as diretrizes a serem estabelecidas no enfrentamento do crime de homicídio.