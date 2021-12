Delegado-Geral de Policia Civil do Acre recebe visita do presidente eleito da OAB/AC

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre, Josemar Moreira Portes, recebeu na manhã desta quarta-feira, 8, na sede da Polícia Civil do Acre, a visita do presidente eleito da Ordem do Advogados do Brasil, Seccional Acre (OAB/AC), Rodrigo Aiache Cordeiro como forma de aproximação das instituições.

Em ambiente harmônico, o Delegado-Geral de Policia Civil do Acre, Josemar Moreira Portes, se colocou a disposição do presidente eleito para continuar congregando interesses das instituições em seguir alinhadas com atuação cada vez mais respeitosa, sem deixar de lado as prerrogativas de cada função.



Para o Delegado-Geral Josemar Portes, a visita do presidente eleito da OAB/AC, Rodrigo Aiache é uma demonstração clara de respeito na busca por harmonia e integração das instituições e seus atores.

“Uma honra a visita do Dr. Rodrigo, eleito Presidente OAB/AC. A Atividade de Polícia Judiciária e Advocacia se complementam e são indispensáveis ao Sistema de Justiça Criminal”, destacou o Delegado-Geral.