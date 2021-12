Defesa Civil recebe equipamentos que tem exatidão para medir quantidade de metros cúbicos de água por hora de chuva

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Defesa Civil Municipal de Cruzeiro do Sul, recebeu nesta quarta-feira, 29, dois aparelhos pluviométricos semiautomáticos que vão facilitar à partir de agora para a defesa civil identificar a quantidade exata de metros cúbicos de água por hora de chuva.

Os equipamentos foram adquiridos pela Defesa Civil e Estadual e repassadas pelo município que todos os anos passa por período de chuvas e alagações.

Os equipamentos vão ajudar a Defesa Civil a se programar melhor para as cheias. Tenente Lima, coordenador da Defesa civil, disse que um dos equipamentos irá ser instalado na sede da defesa civil do município e outro no Igarapé Preto. “Esses aparelhos são de extrema importância para saber a quantidade de chuva que cai na região e saber se o rio vai subir ou não “.

Durante a entrega dos pluviômetros, o gestor municipal assinou o plano de contingência para os próximos três anos. “Nós tivemos tempo de nos planejarmos caso venha acontecer alguma alagação nos próximos três anos”, relatou o prefeito Zequinha Lima.