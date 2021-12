Decoração Natalina será inaugurada nesta segunda-feira pelo governo do Estado

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governo do Acre apresenta a decoração de Natal 2021 na noite desta segunda-feira, 20. A ornamentação do Palácio Rio Branco e das praças em seu torno promete encantar o público pela modernidade de cores e luzes, deixando o centro da capital ainda mais belo e iluminado para as festividades de fim de ano.

Uma das grandes novidades será a casinha do Papai Noel. Além de climatizado, o espaço de 90 metros quadrados terá seus cômodos ambientados com o cenário do Polo Norte para receber os visitantes, que terão a oportunidade de ouvir histórias, interagir e tirar fotos com os personagens.



Governo do Estado inaugura decoração de Natal esta noite. Ornamentação traz muitas novidades ao público. Foto: Sérgio Ronney/Secom.

Uma árvore de Natal gigante de 25 metros de altura foi instalada sobre a fonte luminosa. O prédio histórico do Palácio receberá iluminação em LED em suas laterais e arcos natalinos foram montados na Avenida Getúlio Vargas. Para fomentar a economia solidária, uma pequena praça de alimentação estará disponível no local.

“Gostaria de convidar as famílias da nossa capital para, juntos, acendermos as luzes de Natal. Preparamos essa decoração com muito carinho e amor para celebrarmos esse momento tão especial. O Natal representa a esperança de dias melhores e é essa mensagem que queremos passar. Depois de enfrentarmos um período tão difícil, eu tenho certeza que vamos superar tudo isso de uma vez por todas”, declarou o governador Gladson Cameli.

Além de Rio Branco, o governo acreano contemplou todas as cidades do interior com a decoração de Natal. Coordenado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), o projeto também contou com a colaboração da Secretaria de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo e Fundação Elias Mansour (Fem).