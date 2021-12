De trator, Papai Noel leva presentes a 30 crianças indígenas em Porto Walter

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com acesso difícil para chegar até a comunidade indígena Shawãnanbá, ainda mais no período chuvoso, o Papai Noel precisou usar um trator para levar presentes à cerca de 30 crianças, nesse sábado (25) de Natal. O local fica no Ramal do Maloca, a cerca de oito quilômetros da cidade de Porto Walter, no interior do Acre.

O município de Porto Walter é um dos considerados isolados no estado, onde acesso só ocorre por meio de embarcações no Rio Juruá ou por aviões de pequeno porte.

A ação de Natal é realizada pela prefeitura da cidade. Além das 30 crianças indígenas, todas as demais que vivem tanto na área rural como urbana vão ser contempladas.

Entrega de presentes foi feita da comunidade indígena Shawãnanbá, na zona rural de Porto Walter — Foto: Arquivo/Prefeitura de Porto Walter

Ao todo vão ser distribuídos 10 mil presentes e doces. Segundo o prefeito, Cesar Andrade, foi usado recurso próprio para compra dos kits, com um gasto total de cerca de R$ 40 mil.

“É uma ação que já era realizada há alguns anos e quando assumi a prefeitura este ano decidi manter. Vamos contemplar todas as crianças da nossa cidade. Por conta da pandemia tivemos que adaptar a entrega dos presentes e estamos levando de bairro em bairro. Também entregamos 250 sacolões a famílias carentes de nossa cidade”, disse o prefeito.