De Priscila a Juca: ex de Bruna Linzmeyer surge de barba após transição de gênero

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ex-namorada de Bruna Linzmeyer, Juca surgiu numa publicação de sua página após passar pela transição de gênero. Ele namorou a artista por cerca de três anos. Na época, Juca, que é artista plástico, ainda não havia passado pelo processo de transição e usava o nome de batismo, Priscila Fiszman.

Na web, Juca aparece diferente: posou em frente ao espelho usando uma camisa vermelha, cabelos curtos e barba no rosto. Na imagem, recebeu muitos elogios e mensagens carinhosas de pessoas que o acompanham na web: “Gatão”, “lindo” e “deuso”, diziam alguns dos comentários. Mesmo após o fim do relacionamento, Bruna e o ex continuam se seguindo nas redes sociais.

O namoro terminou em outubro de 2019. Na época, a própria Bruna se pronunciou sobre o fim do namoro.

“Docinho, o que chamamos de namoro acabou, mas o carinho que tenho por esses três primeiros anos da nossa história é imenso. Contigo sempre descobri novos jeitos de ser e de me relacionar. Fico orgulhosa e feliz de saber que a gente não se perdeu nesse transformar”, disse, na ocasião.