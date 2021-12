De ‘Batman’ a ‘Avatar’: veja os 21 filmes mais esperados de 2022

-------- Continua depois da Publicidade--------

Se este ano foi a grande retomada da indústria do cinema, após a paralisação por boa parte de 2020 e 2021, 2022 promete ser a consolidação do retorno de uma nova era de ouro dos filmes, pelo menos no que diz respeito às superproduções com potencial para arrecadar bilhões. Pânico, Jurassic World: Domínio, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o novo Batman, o segundo Pantera Negra e até Avatar 2 estão na lista. Confira a seguir os destaques.

Pânico – Janeiro de 2022

O quinto filme da clássica franquia de terror é muito esperado pelos fãs e traz o retorno dos principais atores dos longas originais, como Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette, além de acrescentar novos nomes como Jenna Ortega, Dylan Minnette e Melissa Barrera.

Morbius – Janeiro de 2022

O vampiro da Marvel terá seu próprio filme, com o ganhador do Oscar Jared Leto no papel principal. Além de conhecer a origem de Morbius, fãs esperam para ver como o universo do personagem vai se ligar ao do Homem-Aranha ou de outros nomes da Marvel e da Sony Pictures, como Venom.

Case Comigo – Fevereiro de 2022

Jennifer Lopez faz seu retorno ao mundo das comédias românticas ao lado do ator Owen Wilson e do cantor Maluma. Na história, J.Lo vive uma estrela do pop que escolhe se casar com um estranho após ser traída pelo namorado famoso.

Batman – Março de 2022

O novo filme do herói traz Robert Pattinson no papel de Bruce Wayne, além de outros grandes nomes como Zoë Kravitz, como a Mulher-Gato, Paul Dano como o Charada, Jeffrey Wright como Comissário Gordon, Andy Serkis como o mordomo Alfred e Collin Farrell como o Pinguim. A direção é de Matt Reeves, de Cloverfield: Monstro, Deixe-me Entrar e de Planeta dos Macacos: O Confronto e A Guerra.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore – Abril de 2022

O terceiro filme da franquia do universo de Harry Potter promete ter cenas que se passam no Brasil e trará de volta Eddie Redmayne, como Newt Scamander, Katherine Waterston, Ezra Miller, Jude Law como Dumbledore e coloca Mads Mikkelsen no lugar de Johnny Depp como o vilão Grindelwald.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura – Maio de 2022

Um dos filmes mais aguardados do próximo ano é, sem dúvida, o segundo do Doutor Estranho. Com Benedict Cumberbatch de volta ao papel do poderoso feiticeiro, a produção adiciona Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate, ao elenco. Fãs estão ansiosos para saber mais sobre o tão falado Multiverso da Marvel.

Top Gun: Maverick – Maio de 2022

Depois de 35 anos, o clássico de 1986 vai ganhar uma sequência, com Tom Cruise de volta. O elenco ainda conta com grandes nomes como Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Ed Harris e Val Kilmer.

Legalmente Loira 3 – Maio de 2022

Outra personagem querida do público que fará seu retorno em 2022 é Elle Woods, interpretada mais uma vez por Reese Witherspoon. O filme ainda terá o retorno de Jennifer Coolidge, como Paulette, Alanna Ubach como Serena, e Jessica Cauffiel como Margot.

Missão: Impossível 7 – Maio de 2022

Também sofrendo os efeitos das paralisações por conta da pandemia, o sétimo filme da franquia de ação foi adiado para maio de 2022. O oitavo filme seria gravado ao mesmo tempo que o sétimo, mas só começou suas filmagens no final de 2021, com previsão para 2023. Tom Cruise, Simon Pegg, Ving Rhames e Rebecca Ferguson retornam.

Jurassic World: Domínio – Junho de 2022

O terceiro filme da nova franquia dos dinossauros também foi adiado, em quase um ano, por conta da pandemia. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard se juntam ao elenco original de Jurassic Park: Sam Neil, Jeff Goldblum e Laura Dern.

Minions 2: A Origem de Gru – Junho de 2022

Animações também foram adiadas por causa da pandemia, Minions 2 estava previsto para 2020, passou para 2021 e agora deve finalmente estrear em meados de 2022.

Lightyear – Junho de 2022

Outra animação sobre origens que estreia em 2022 é Lightyear, onde devemos conhecer mais sobre a história de Buzz Lightyear como cadete espacial. O personagem será dublado pelo ator Chris Evans, o Capitão América da Marvel.

Thor: Amor e Trovão – Julho de 2022

O quarto filme da franquia do Deus do Trovão é comandado por Taika Waititi, que dirigiu Ragnarok, e traz Chris Hemsworth novamente no papel principal. Entre rostos conhecidos da franquia como Natalie Portman e Karen Gillan, há também novatos na Marvel, como Christian Bale, que viverá o vilão Gorr.

Adão Negro – Julho de 2022

Dwayne Johnson promete mudar os rumos da DC nos cinemas ao interpretar o poderoso Adão Negro. O elenco traz ainda nomes como Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Centineo e Sarah Shahi.

Abracadabra 2 – Segundo semestre de 2022

As bruxas devem estar soltas novamente a partir do próximo ano. Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy retornam para os seus papéis como Winifred, Mary e Sarah Sanderson na continuação do sucesso de 1993. Ainda não há uma data exata de estreia, mas as gravações estão a todo o vapor e foi anunciado que o lançamento deve ser no outono do hemisfério norte, que vai de setembro a dezembro.

Halloween Ends – Outubro de 2022

Um dos vilões mais icônicos dos cinemas, Michael Myers pode finalmente ter um ponto final em sua história, iniciada em 1978. Com Jamie Lee Curtis revivendo mais uma vez a personagem Laurie Strode, o terror chega, é claro, próximo do Halloween, em outubro.

Homem-Aranha no Aranhaverso 2 – Outubro de 2022

Sucesso de público e crítica, a animação que mistura estilos diferentes de efeitos trará novamente Miles Morales como protagonista, mas dessa vez um pouco mais velho. Ainda não há muitos detalhes sobre a trama.

The Flash – Novembro de 2022

Ezra Miller reprisa seu papel como o herói com supervelocidade, mas desta vez em um filme solo. A produção deve trazer Ben Affleck e Michael Keaton como duas versões diferentes do Batman. A direção é de Andy Muschietti, nome por trás de It: A Coisa e It – Capítulo 2.

Pantera Negra: Wakanda Forever – Novembro de 2022

Após a trágica morte de Chadwick Boseman, o Pantera Negra, o novo filme promete homenagear o legado do ator. Já foi revelado pela Marvel que o personagem de Chadwick, T’Challa, não será interpretado por outros atores. Fãs acreditam que Shuri, irmã do herói, interpretada por Letitia Wright deve assumir o manto de Pantera Negra.

Aquaman 2 – Dezembro de 2022

Mais um herói que fará seu retorno triunfal em 2022 é o Aquaman, interpretado novamente por Jason Momoa. Amber Heard, Nicole Kidman e Patrick Wilson retornam, assim como Yahya Abdul-Mateen II. Indya Moore é uma das adições ao elenco.

Avatar 2 – Dezembro de 2022

Depois de diversos adiamentos, a segunda parte do filme que mais lucrou na história do cinema deve estrear ao final de 2022. Também ainda sem grandes detalhes, a superprodução é comandada por James Cameron e traz o elenco original de volta.