Datena e Neto são cortados na Band e jornalista revela ódio nos bastidores: “As feridas estão bem expostas”

-------- Continua depois da Publicidade--------

As estrelas da emissora do Morumbi foram substituídas após a aquisição de um novo torneio esportivo para o canal

Depois de comprar o Mundial de Clubes, que anteriormente pertencia a Globo, a Band, aparentemente, não vive um clima lá muito agradável nos bastidores. Acontece que incialmente, Neto e Datena haviam sido escalados para a transmissão do torneio, no entanto, os veteranos foram substituídos.

Segundo Flávio Ricco, colunista do Portal R7, a direção da Band já havia batido o martelo e o apresentador do Brasil Urgente seria o narrador das partidas do campeonato, enquanto Neto seria o comentarista. No entanto, a emissora do Morumbi voltou atrás após a péssima repercussão junto ao grande público.

Para quem não sabe, o Palmeiras é único brasileiro na competição e como Neto e Datena são assumidamente torcedores do Corinthians, rival do clube alviverde, a torcida do Palmeiras iniciou um movimento de boicote nas redes sociais.

A repercussão foi tamanha, que a alta cúpula da Band se viu obrigada trocar a equipe de transmissão e escalou profissionais mais “neutros”, ou que tenham identificação com o Palmeiras.

Datena e Neto deram lugar a Ulysses Costa e ao ex-jogador do Palmeiras, Wagner Velloso, que se juntarão a Edmundo, outro ídolo palmeirense.

DECISÃO TERIA CAUSADO REVOLTA NOS BASTIDORES

Pois bem, depois do anúncio da substituição, Flávio Ricco voltou a informar que existe uma tremenda insatisfação nos bastidores da emissora do Morumbi.

Segundo o jornalista, após a mudança, as feridas estão bem expostas. Houve até broncas e ressentimentos nos corredores do canal.

Ricco informa também que há possibilidades de desagradáveis desdobramentos. O veterano, no entanto, não citou qualquer nome, mas é provável que Datena e Neto tenham ficado ressentidos com a troca repentina, uma vez que eles são dois dos maiores comunicadores da Band.

Com fortes emoções fora de campo, o Mundial de Clubes da FIFA começará a ser disputado no dia 3 de fevereiro e terá transmissão da Band e do BandSports.