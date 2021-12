Cuca informa diretoria do Galo que não vai ficar em 2022, diz rádio mineira

-------- Continua depois da Publicidade--------

O técnico Cuca, campeão estadual, da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro, em 2021, não seguirá no comando do Atlético na próxima temporada, segundo o site da rádio Itatiaia.

De acordo com a matéria, Cuca fez reunião online com os dirigentes para comunicar que, por motivos familiares, não comandará a equipe na próxima temporada. Um dos compromissos do técnico, inclusive, foi o de não assinar com nenhum outro time na temporada que se aproxima.

Ainda de acordo com apuração da rádio de Minas, a notícia não causou espanto na cúpula atleticana, já que o treinador já estava comentando com várias pessoas deste desejo e pouco participara do planejamento para 2022.

Fonte: IstoÉ