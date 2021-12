Cruzeiro do Sul inaugura decoração de Natal com árvore de 20 metros

-------- Continua depois da Publicidade--------

Inauguração ocorreu na noite dessa segunda-feira (13) na Praça Orleir Cameli, no Centro da cidade.

População aproveitou para registra a decoração de Natal na praça central de Cruzeiro do Sul.

A decoração de Natal foi inaugurada em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, na noite dessa segunda-feira (14) com uma árvore de 20 metros montada na Praça Orleir Cameli, no Centro da cidade. A inauguração contou com a presença de autoridades locais, moradores e da banda do Conservatório Musical do Vale do Juruá, com participação do músico Gustavo Matias.

Matias é o cruzeirense que representa o Acre no programa The Voice Brasil edição 2021.

A festa foi organizada em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória. Muitos moradores compareceram ao local para registrar o momento e participar da celebração. A prefeitura afirmou que ainda está levantando os gastos com a decoração.

É que as equipes ainda trabalham em sete vilas do município.



Prefeitura de Cruzeiro do Sul inaugurou decoração na noite dessa segunda-feira (13) — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

À Rede Amazônica Acre, o prefeito da cidade, Zequinha Lima, destacou que o acender das luzes é uma tradição na praça da segunda maior cidade do Acre

“Ficou feliz também porque as pessoas estão aqui e vemos no semblante das pessoas a alegria, tirando foto e registrando esse momento importante. Fizemos questão de também colocar um tema para o Natal este ano, que é paz, luz e novos tempos. Oferecemos algo simples, mas feito com muito amor e carinho. Isso é o que nos alegra e nos deixa mais feliz também”, comemorou.