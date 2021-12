Cruzeiro do Sul está há 24 dias sem registrar mortes por Covid-19

-------- Continua depois da Publicidade--------

O município de Cruzeiro do Sul, situado no Vale do Juruá, está há 24 dias sem confirmar mortes decorrentes por Covid-19. O último óbito foi registrado no dia 14 de novembro.

O número de internações também se mantém baixo. Nesta quarta-feira 08, há 4 pacientes internados no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, sendo 3 na clínica e 1 na Unidade de Terapia Intensiva – UTI. O paciente é natural do município de Porto Walter.

Nas últimas 24 horas não foram registradas altas nem internações. Ontem, 7, um paciente se evadiu do Hospital de Campanha: foi embora sem receber alta médica.