Cruzeirense Gustavo Matias disputará prêmio de R$ 500 mil no The Voice Brasil, nesta quinta-feira (23)

A final da 10° temporada do programa global The Voice Brasil, acontece nesta quinta-feira (23). Cinco representantes do time Brown, time Cláudia, time Iza, time Lulu e Time Teló, se apresentam e cabe ao público decidir o campeão. O vencedor ganha um prêmio de R$ 500 mil e assina contrato a Universal Music.

Entre os finalistas está o acreano Gustavo Matias, de 22 anos. Ele é natural de Cruzeiro do Sul, professor de música do Conservatório de Música do município e faz parte do grupo Garotos do Sótão. O canto subiu ao palco do programa pela primeira vez no dia 04 de novembro e encantou a todos com a sua interpretação da música italiana Nessun Dorma. Carlinhos Brown e Cláudia Leite viraram as cadeiras e Matias optou pelo time Brown.

Na noite do dia 23 de novembro, o cruzeirense avançou mais uma fase. Em parceria com a Maria Bravo, ele cantou a música The Prayer, de Celine Dion. A apresentação rendeu elogios aos cantores, “Que espetáculo! Estou sem palavras. Foi tão bonito!”, disse Iza. Ao final, Brown fez sua escolha, “Meu querer não é meu e minha emoção pede Gustavo”, disse.

Gustavo subiu ao palco pela 3° vez na noite do dia 07 de dezembro, e mostrou toda a sua versatilidade e talento ao cantar o hit atemporal Bohemian Rhapsody, eternizado na voz de Freddie Mercury, da banda Queen. O cruzeirense estava disputando com Gustavo Vida (do Time Iza). “Eu estou muito honrado e o Brasil está honrado com a originalidade do seu canto! Você não trouxe nada do Queen. Você cantou, e cantou muito!”, disse Brown, orgulhoso. Assim, Matias passou para a próxima fase.

No dia 16 de dezembro, Gustavo Matias apresentou, ao vivo, a música O sole Mio, no palco dos estúdios Globo e com 54,70% do voto do público, garantiu sua vaga na semifinal. Na última segunda-feira (20), o cruzeirense confirmou seu favoritismo e com 83 pontos no total, contra 37 de Nêgamanda, vai representar, pela primeira vez, o Acre na final do The Voice Brasil 2021.

Nesta quinta-feira (23), o público votará e decidirá o grande campeão dessa temporada. Para votar, é preciso ter uma conta Globo, mas também pode ser feito com a sua conta do Facebook ou do Google. Em todas essas opções, você precisará clicar no campo “Não sou um robô” e aceitar os termos de uso e política de privacidade.

Vale destacar que a votação acontece somente durante o programa.