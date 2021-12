Cristiano Ronaldo ultrapassa marca de 800 gols na carreira

-------- Continua depois da Publicidade--------

Cristiano Ronaldo ultrapassou a marca de 800 gols na carreira, nesta quinta-feira (2), ao balançar as redes duas vezes na vitória do Manchester United sobre o Arsenal por 3 a 2, em uma partida do Campeonato Inglês repleta de emoção.

O Arsenal abriu o placar de forma bizarra aos 13 minutos, quando, em um escanteio, o goleiro do Manchester United David De Gea caiu segurando o pé após se chocar com o brasileiro Fred, e Emile Smith Rowe aproveitou para tocar para o gol desprotegido.

Como o árbitro Martin Atkinson não apitou antes de a bola entrar na rede e não houve falta, o gol foi mantido.

O United empatou um minuto antes do intervalo com um gol do português Bruno Fernandes e virou aos 7 minutos do segundo tempo, quando Cristiano Ronaldo aproveitou um cruzamento rasteiro de Marcus Rashford para marcar seu 800º gol na carreira.

O Arsenal reagiu rápido por intermédio de Martin Odegaard, mas CR7 fez o gol da vitória em cobrança de pênalti após Atkinson ir até o monitor do campo e determinar que Fred havia sido derrubado por Odegaard.

A partida começou com os torcedores do Manchester United exibindo uma faixa em homenagem ao ex-técnico Ole Gunnar Solskjaer, demitido no mês passado. O novo técnico do clube, Ralf Rangnick, assistiu ao jogo das arquibancadas.

