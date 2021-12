Criminosos tentam fazer chacina em rua, mas somente uma pessoa é baleada e morre no hospital

-------- Continua depois da Publicidade--------

O caso aconteceu no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte. Marcelo Barroso Santos, morreu no hospital.

Na noite deste sábado (11), pânico e terror, tomaram conta dos moradores da rua Louro Aritu, que fica no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da Capital de Manaus.

Segundo informações, local houve uma tentativa de chacina no momento em que várias pessoas estavam na frente de suas casas. Criminosos fortemente armados chegaram na via, em pelo menos três carros modelos Gol, Strada e Palio, e começaram em direção aos populares.

Um homem identificado como Marcelo Barroso Santos, que estaria alcoolizado, sentado em uma calçada, foi atingido com os tiros na cabeça, ele chegou a ser socorrido para o SPA Galileia, mas morreu no no Hospital João Lúcio, onde morreu.

A Polícia Militar o(PM) foi acionada e ainda trocou tiros com os bandidos que acabaram fugindo do local.

Informações ainda dão conta de que o homem atingido pelos criminosos, não teria envolvimento com o tráfico. O corpo dele foi removido até a sede do Instituto Médico Legal (IML).

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).