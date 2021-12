Criminosos atacam velório com vários tiros e causam pânico na capital

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um grupo criminoso atacou a tiros o velório do jovem Carlos Eduardo Farias de Oliveira, 19, na noite de quarta-feira (15) no condomínio Orgulho do Madeira, na zona Leste da capital de Rondônia.

A vítima foi morta após ataque a tiros na mesma região na noite de terça-feira (14). Testemunhas disseram que durante a realização do velório criminosos passaram disparando e houve muito pânico e correria. Por muito pouco ninguém foi atingido. Os bandidos fugiram na sequência.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais mostra parte do desespero dos moradores e ainda é possível ouvir disparo de arma de fogo. Logo depois se observa alguns amigos e familiares passando com o caixão em direção a outro ponto.

Várias equipes da Polícia Militar fizeram buscas, mas ninguém foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.