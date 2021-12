CRIMINALIDADE: Prefeito de Candeias é mantido refém durante roubo em residência

-------- Continua depois da Publicidade--------

O prefeito do município de Candeias do Jamari (RO) Valteir Queiroz foi mantido refém durante roubo a residência na manhã desta sexta-feira (03).

As informações iniciais são de que bandidos armados renderam o prefeito e seus familiares. Os três assaltantes muito alterados chegaram a fazer ameaças a vítima e logo depois fugiram levando a caminhonete do prefeito modelo Hilux de cor branca.

Na residência ainda estavam presentes a esposa do prefeito (grávida) e dois filhos do casal. A princípio os bandidos não sabiam que a vítima era o prefeito da cidade e teriam fugido logo após serem informados pelo próprio chefe do executivo municipal.

Equipes da Polícia Militar estão fazendo buscas para tentar prender os bandidos.

O Prefeito, Valteir Queiroz, emitiu nota oficial.

