CRIME PASSIONAL: Sem passagem pela polícia jovem de 18 anos confessa que matou Gamer de free fire, por ciúmes

Para o delegado Marcus Cabral e sua equipe de investigadores, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, o crime que resultou na morte do gamer de free fire, Antônio Carlos Coutinho, de 20 anos, ocorrida na noite do ultimo dia 30 de novembro, já estar devidamente esclarecida e autor preso e entregue ao Poder Judiciário.

De acordo com Marcus Cabral, em menos de uma semana a autoria do crime já estava desvendada e a prisão preventiva solicitada e expedita pela Justiça.

Para a polícia o autor do golpe de faca no pescoço que tirou a vida do gamer Antônio, foi o jovem Evancley Gomes da Rocha, um jovem de 18 anos, que não tinha passagem pela polícia e trabalhava de carteira assinada.

Ciúmes de adolescente de 14 anos

O motivo para Evancley torna-se criminoso teria sido ciúmes de uma adolescente de 14 anos, com quem teve um romance e que ao termino do namorado, se envolveu com o gamer Antônio Carlos, motivo suficiente para Evancley estudar uma vingança e aguardar o momento em que a vítima passaria de bicicleta a caminho de casa.

Todas essas informações segundo o delegado Marcus Cabral, fazem parte da confissão do criminoso, que ao saber que a prisão preventiva dele havia sido decretada, procurou uma advogada e ligou para a polícia para se entregar.

“A advogada dele ligou para que ele se entregasse em um local que ambos consideraram seguro, pois já sabiam que a investigação já teria o identificado como autor” revelou a autoridade.

Gomes foi preso, levado a sede da DHPP onde prestou depoimento oficial acompanhado de uma advogada, e confessou detalhes de como planejou a morte do rival, pelo único motivo, ciúmes.