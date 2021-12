Criciúma tenta a contratação do atacante Neto Pessoa, do Remo

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Criciúma monitora a situação de Neto Pessoa, do Remo, e tenta a contratação do atacante para a próxima temporada, quando irá disputar a Série B do Catarinense e a Série B do Brasileiro. A Copa do Brasil também deve estar no calendário do Tigre, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não confirmou a vaga.

Natural de Rio Branco, no Acre, Neto Pessoa tem 27 anos e atuou em 13 partidas pelo clube paraense em 2021, com 10 gols anotados. O atacante foi o destaque da equipe nas semifinais da Copa Verde contra o Paysandu. Ele marcou duas vezes na ida e mais duas na partida da volta.

Até o momento, a diretoria tricolor confirmou a renovação de contrato com seis jogadores: o lateral Hélder, o meia Fellipe Mateus, os zagueiros Rodrigo e Zé Marcos e os volantes Arilson e Renan Areias.

O próximo anúncio deve ser sobre a permanência do técnico Cláudio Tencati. Em entrevista ao Jornal do Almoço, da NSC TV, o executivo Juliano Camargo afirmou que as conversas estão bem encaminhadas.