Criança morre após ser atingida por explosivo enquanto dormia em casa

A pequena Aylla Manuella Ribeiro da Piedade, de 4 anos, morreu no domingo (26) após ser atingida no sábado (25) por um explosivo que caiu dentro do quarto em que dormia em Barretos (SP). Câmeras de segurança do local registraram o momento em que um jovem arremessa um objeto em direção à casa da família.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que o artefato passou por cima do muro da casa e entrou no quarto, onde foi parar no colchão em que a criança estava. O jovem que atirou o objeto estava com outros menores.

Aylla Manuella chegou a ser socorrida e levada para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme a Polícia Civil, o suspeito foi identificado como um adolescente de 14 anos. O caso foi registrado como ato infracional de lesão corporal culposa e será investigado pelo 1º Distrito Policial da cidade.

Depois da morte de Aylla, um grupo com cerca de 30 moradores incendiou uma casa, onde moraria o adolescente de 14 anos suspeito de arremessar o explosivo. De acordo com o boletim de ocorrência, o imóvel teve danos de grande proporção.

Fonte: Istoé