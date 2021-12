Criança de 1 ano morre atropelada e população revoltada põe fogo no carro do motorista; Veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

No final da manhã deste domingo (05), um caso chocou os moradores do bairro da Rocinha no município de Manicoré, interior do Amazonas. Um homem identificado como Juan Carlos atropelou uma criança de apenas 1 ano e 3 meses que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Segundo informações repassadas por testemunhas, a criança identificada como Andressa Eva Freitas, estava brincando em uma rua fechada com cavaletes no bairro da Rocinha, quando o suspeito chegou em um carro desgovernado e atropelou a vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Ainda segundo as informações repassadas por testemunhas, Juan estava sob efeito de bebidas alcoólicas e drogas.

Testemunhas relataram ainda que, após atropelar a criança, Juan fugiu do local e foi encontrado pela polícia da cidade, em um bar. Moradores revoltados com a situação atearam fogo no carro do indivíduo, além disso, populares tentaram fazer o mesmo com a loja da mãe do suspeito em forma de protesto.

Vídeo 1:

Vídeo1:

A Rocam esteve no local e o suspeito foi transferido para Manaus.