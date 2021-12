Criança chora após ser acusada injustamente de roubar lápis de R$ 1,99

-------- Continua depois da Publicidade--------

Maria de Fátima relata que segurança da A Casa Brasileira a abordou em estacionamento e disse que seu filho, de 6 anos, havia roubado lápis.

Uma mãe viu o filho de 6 anos ser chamado de ladrão. Foi essa a situação que a auxiliar temporária Maria de Fátima Maurício de Oliveira, 28 anos, viveu na tarde de quarta-feira (1º/12), após sair de uma loja de utilidades em Valparaíso (GO), no Entorno de Brasília.

Maria de Fátima contou à coluna Grande Angular que levou seu filho Artur Miguel Siqueira de Oliveira para A Casa Brasileira, nas proximidades da BR-040. No local, compraram brinquedos, lápis de olho, rímel e delineador. Depois de saírem da loja, quando já estavam no estacionamento de um supermercado vizinho, foram abordados por um segurança da A Casa Brasileira.

Veja imagens do caso:



A mulher diz que se sentiu Humilhada cedido ao Metrópoles



Maria de Fátima disse que o filho de 6 anos foi acusado de roubar lápis de R$ 1,99

Material cedido ao Metrópoles



A mulher comprou o lápis em questão, além de outros itens de maquiagem e dois brinquedos para os filhos

Material cedido ao Metrópoles



Nas redes sociais, uma mulher disse que presenciou a cena

Material cedido ao Metrópoles



Maria de Fátima comprou brinquedos e itens de maquiagem

Material cedido ao Metrópoles



Ela foi abordada por segurança da A Casa Brasileira, em Valparaíso (GO), depois de já ter deixado a loja

Material cedido ao Metrópoles

Segundo Maria de Fátima, o homem disse que viu o filho dela roubando um lápis de olho. A mulher comprou o item e pagou R$ 1,99, conforme registra a nota fiscal do estabelecimento.

“Eu parei, estava com as sacolas na mão, e o segurança falou que viu o meu filho colocando um lápis de olho dentro da sacola. Eu perguntei para meu filho e ele negou. Peguei todas as sacolas e coloquei no chão para olhar. Tirei tudo de lá e o segurança realmente viu que não tinha nada roubado. Chegou o chefe da segurança e eu mostrei o cupom fiscal para conferir. Várias pessoas estavam passando na rua na abordagem. Meu filho começou a chorar e eu também”, contou Maria de Fátima.