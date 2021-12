Criança autista fica três dias trancada dentro de casa com o corpo da mãe morta

-------- Continua depois da Publicidade--------

Menina tentou pedir ajuda pelo celular, mas aparelho estava sem sinal de internet.

Uma criança com autismo, de 7 anos, ficou dias trancada dentro da própria casa com o corpo da mãe, que morreu de causas naturais. Essa triste história aconteceu em Jataí, município goiano a 320 quilômetros da capital.

Ainda não se sabe exatamente o tempo em que o corpo de Renata Duarte de Oliveira, de 28 anos, ficou caído ao lado da máquina de lavar, no fundo da residência. No entanto, o cadáver já estava em processo de decomposição, com mau cheiro e presença de moscas, segundo informou ao Metrópoles o delegado Marlon Souza.

“Pelo estado de putrefação do corpo da vítima, provavelmente o tempo que ele estava ali é de três a cinco dias”, explicou o investigador.

Pedido de ajuda

De acordo com o delegado, a criança chegou a tentar pedir socorro. Usou o celular para avisar conhecidos e até fez imagens da mãe caída. Acontece que o aparelho estava sem sinal de internet e os pedidos de ajuda não chegaram.

Só após alguns dias é que a menina conseguiu destrancar o portão e falar com vizinhos. Ela foi encontrada bastante suja, mas estava se alimentando com o que tinha dentro da casa e bebendo água. A residência é de muro com portão.

Mal súbito

Informações preliminares do médico legista indicam que Renata morreu de causas naturais, segundo Marlon Souza. Ela sofria com sintomas agudos de diabetes.

“O cenário não indica qualquer atitude de violência. A casa estava organizada. Não havia perfuração de arma de fogo ou arma branca e nem sangue espalhado”, explicou o delegado.