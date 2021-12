creanos são os que mais procuram, no Google, sobre concursos públicos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma empresa que presta serviços educacionais, com foco na preparação para concursos, realizou e divulgou, nessa terça-feira (14), um estudo interessante sobre a busca por concursos públicos no país. Segundo o levantamento, os acreanos são os que mais pesquisam junto ao Google sobre editais e oportunidades de vagas na administração pública.

“O estado que mais buscou por concursos públicos foi o Acre, seguido por Rondônia, Paraíba, Roraima, Sergipe, Piauí, Pará e Ceará. No ano anterior, o Norte e o Nordeste também lideraram a lista, demonstrando uma tendência estável nessas regiões na procura por concursos públicos. A ordem dos estados mudou um pouco, mas o Norte e Nordeste continuam em peso no topo da lista. O Distrito Federal, na região Centro-Oeste do país, também aparece no ranking nos dois anos analisados”, informou.

Na pesquisa, a autarquia educacional citou que “muitos procuram concursos públicos pela estabilidade que um cargo ou emprego público pode dar”. Entre os benefícios de prestar e passar em um concurso, é que o profissional concursado só pode ser dispensado por causas graves. É possível então alcançar uma estabilidade financeira e ter certeza que o dinheiro vai chegar no final do mês.