CRATERA: moradores temem que rua Campo Novo desapareça dentro de enorme buraco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um vídeo enviado, ao Ecos da Notícia, por moradores do bairro Airton Sena, localizado na região da baixada, mostra uma grande cratera na rua Campo Novo.

De acordo com os denunciantes, o prefeito já esteve no local e até agora nada foi feito. “Quem mora nas proximidades teme que, no período chuvoso, o buraco desmorone e venha a causar danos nas residências”, disse um morador, que prefere não se identificar.

No vídeo, é possível observar que parte da rua desmoronou e o espaço tem pouco mais de três metros, o que impossibilita o tráfego de veículos grandes. Além disso, também se observa um grande desperdício de água tratada no local.

Vídeo:

Entramos em contato com a assessoria da prefeitura de Rio Branco que informou que para esse tipo de desbarrancamento é preciso um projeto de contenção onde é necessário entrar em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) para ver de que maneira pode ser feito, já que se trata de uma obra maior. Pois é preciso estudar o solo, por conta dessa erosão, já que não adianta ajeitar para cair novamente. Mas que irão sentar junto com a Seinfra para ver o que pode ser feito.