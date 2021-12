COVID: Cerejeiras suspende aulas presenciais após contaminação de crianças, veja os números atualizados

-------- Continua depois da Publicidade--------

O município de Cerejeiras (RO) registrou 7 novos casos positivos da Covid-19 nesta quarta-feira (7) e atingiu 2651 casos confirmados, 2556 recuperados e 31 ativos, conforme Boletim Epidemiológico nº. 621 divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SESAU) informando os seguintes números:

Casos Confirmados: 2651

Recuperados: 2556

Óbitos: 64

Casos Confirmados Ativos: 31 (Todos em tratamento domiciliar).

Com 8 contaminados abaixo de 12 anos no município de Cerejeiras, obrigou que a secretaria municipal de educação – SEMED, suspendesse as aulas presencias em todas escolas municipais a partir desta quinta-feira (9). Segundo a nota enviada aos responsáveis nesta quarta-feira (8) as atividades voltam a ser remotas com aulas impressas e virtuais.

Não vacinados são maioria entre os contaminados

Dos 31 casos ativos existentes no município de Cerejeiras, 22 ainda não estão imunizados, o que corresponde a 70,96% e 9 pessoas que correspondem a 29,04% dos contaminados concluíram o ciclo vacinal, do total de contaminados 8 são crianças e ainda não fazem parte do público alvo para receber as vacinas, segundo dados da secretaria municipal de saúde que apresentam os seguintes números:

Telefones para contato em casos de suspeita de Coronavírus: Disk Corona: (69) 99928-8342.

