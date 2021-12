Covid-19: Vacinação infantil deve começar em janeiro, diz Ministério da Saúde

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesta segunda-feira (27), o Ministério da Saúde informou que a vacinação infantil contra Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos de idade deve começar no mês de janeiro, se a pasta mantiver a recomendação atual após o fim da consulta pública, aberta em 23 de dezembro e com término previsto para o dia 02 de janeiro.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o imunizante pediátrico da Pfizer em 16 de dezembro — o único autorizado para uso infantil até o momento.

“A recomendação do Ministério da Saúde é pela inclusão das crianças de 5 a 11 anos na Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), conforme posicionamento oficial da pasta declarado em consulta pública no dia 23 de dezembro e reforçado pelo ministro da Saúde em manifestações públicas”, diz nota do Ministério.

A consulta pública aberta pelo Ministério da Saúde vem sofrendo críticas de especialistas e da própria Anvisa, que argumentam que esse é um tema técnico e a decisão foi bem embasada, contando inclusive com consultas à sociedades médicas do país. Até mesmo a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19, ligada ao Ministério da Saúde, apoia a vacinação infantil.

“No dia 5 de janeiro, após ouvir a sociedade, a pasta formalizará sua decisão e, mantida a recomendação, a imunização desta faixa etária deve iniciar ainda em janeiro”, continua nota do Ministério da Saúde.