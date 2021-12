COVID-19: Rondônia registra 1.108 casos novos e 17 mortes em cinco dias

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nos últimos cinco dias, o Estado de Rondônia registrou 1.108 casos e 17 mortes por covid-19.

Os municípios em que mais tiveram casos novos, foram: Cacoal, Rolim de Moura, Alvorada D’Oeste, Ji-Paraná e Buritis. Porto Velho não registrou nenhum caso.

De acordo com o boletim – edição 623, não foi possível informar a idade e de quais localidade são os óbitos registrados (acumulados), no decorrer dos últimos cinco dias. Também não estão atualizados dados sobre vacinas, leitos e testes realizados, até que o sistema do Ministério da Saúde seja restabelecido, cuja previsão é quinta-feira (16).

Ainda segundo o boletim, há 4.458 casos ativos da doença.

Desde o dia 9 de dezembro até quarta (15/12) foram registrados os seguintes resultados: