Corrente humana ajuda a atravessar doações para BA após cratera na estrada [vídeo]

Uma cena comovente está viralizando nas redes sociais. É um vídeo que mostra uma verdadeira corrente humana atravessando alimentos e outros donativos impedidos de seguir viagem para uma cidade da Bahia atingida pelas fortes chuvas dos últimos dias.

A mesma chuva provocou a abertura de uma cratera na rodovia BA-561, que impediu a passagem de um caminhão com alimentos, água potável e roupas pelo trecho da estrada nesta segunda, 27.

Para agilizar a entrega às vítimas das chuvas, moradores foram para a região da cratera e passavam as doações de mão em mão. (assista abaixo)



Eles ajudaram para que os produtos chegassem até o outro lado da rodovia, onde outro veículo aguardava para seguir viagem com as doações.

A operação foi um sucesso de empatia e solidariedade!

As doações saíram de Coaraci para Itapitanga, ambas no sul baiano. Itapitanga ficou isolada após as últimas chuvas.

21 mortos

Nesta terça, subiu para 21 o número de mortos por causa das fortes chuvas que atingem a Bahia. Mais de 470 mil pessoas foram afetadas.

O estado tem 16 mil desabrigados pelas chuvas, que precisam de alojamento das prefeituras, e mais 19.580 desalojados que tiveram que abandonar suas casas.

O governador Rui Costa (PT) disse que as chuvas deixaram um cenário “de guerra”.

“A extensão da destruição é o que impressiona. Parece que houve uma guerra. As crateras, as barragens que foram levadas, as pontes, o dano à infraestrutura é enorme. Nossos técnicos estão avaliando os danos, mas ainda não temos esse dado concreto”, afirmou Costa.

Ajuda financeira

O governador anunciou a criação de um auxílio financeiro para as famílias atingidas pelas chuvas.

Também será ampliada a tarifa social da Empresa de Águas e Saneamento da Bahia para todos os imóveis que tiveram prejuízos com as enchentes nos municípios que decretaram situação de emergência.