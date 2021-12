Corpo do segundo assaltante baleado é encontrado pela própria mãe próximo ao SUPER TUDÃO em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Corpo do segundo assaltante e achado pela própria mãe, na manhã sábado (11), em um matagal próximo ao supermercado.

Na manhã sábado(11) Dezembro, mãe do assaltante encontra o corpo do filho, que já estava sem vida, em mata no bairro João Alves em Cruzeiro do Sul.

O criminoso foi baleado na noite de sexta-feira (10), por um policial à paisana que estava fazendo compra no supermercado Super Tudão em Cruzeiro do Sul.

A Polícia Militar e IML de Cruzeiro do Sul, foram acionado para remoção do corpo do segundo assaltante.

A identidade da vítima, ainda não foi revelada.