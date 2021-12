Corpo de mulher de 70 anos que estava desaparecida é encontrado no rio Lagoinha

-------- Continua depois da Publicidade--------

O corpo de uma senhora de 70 anos, conhecida por Damiana, que estava desaparecida desde o dia 09/12, no rio Lagoinha, foi encontrado por populares no final da tarde desse sábado (18.12). A mulher estava desaparecida há quase 10 dais.

Damiana sumiu após sair de canoa a remo pelo rio Lagoinha, na comunidade Mato Grosso. Na semana passada homens do corpo de bombeiros estiveram na região, mas suspenderam as buscas sem encontrar a aposentada. Na ocasião apenas a canoa foi encontrada.

No final da tarde desse sábado,18, devido a vazante do rio, moradores da comunidade conseguiram avistar o corpo que foi reconhecido com sendo o da idosa. O fato de não se saber ao certo se a mulher havia desaparecido no rio ou na floresta dificultou o trabalho do Corpo de Bombeiros. O corpo da idosa foi encontrado em estado decomposição, preso pelo pé, em um cipó as margens do rio Lagoinha.

Homens do IML estiveram no local e fizeram a remoção do corpo que passará por exames cadavéricos. A polícia investiga o caso.