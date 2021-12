Corpo de morador do Orgulho do Madeira é encontrado próximo do aeroporto de Porto Velho

-------- Continua depois da Publicidade--------

O corpo de um homem de 58 anos, identificado como Alfredo Lima dos Santos, foi localizado no fim da manhã desta quinta-feira (30/12), dentro de uma vala, região de mata, localizada na avenida Lauro Sodré, próximo do Aeroporto de Porto Velho. O homem morava no residencial Orgulho do Madeira e estava desaparecido há uma semana.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, policiais militares foram acionados na manhã desta quinta-feira e localizaram o corpo. Ainda não se sabe a causa da morte. A polícia acionou a perícia, que compareceu ao local para dar início às investigações.

O corpo do homem foi removido pelo rabecão para o Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada Em Crimes Contra a Vida irá investigar o caso.

