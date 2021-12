Corpo de homem é encontrado em córrego no meio da cidade

-------- Continua depois da Publicidade--------

O corpo de um homem de 58 anos foi encontrado em um córrego próximo da Avenida Lauro Sodré, em Porto Velho, na tarde de quinta-feira (30). De acordo com a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV), a vítima foi identificada como Alfredo Lima dos Santos, que estava desaparecido há mais de uma semana.

A Polícia Civil e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho foram acionados no início da tarde, para atender um chamado referente a um corpo, em estado de decomposição, encontrado em um córrego próximo ao aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira da capital.

Ao chegarem no local, foi constatado a veracidade da ocorrência. O corpo foi retirado do córrego e levado no rabecão ao IML.

A vítima, segundo investigadores da Delegacia de Homicídios, é morador do residencial Orgulho do Madeira. Na última semana, familiares da vítima já tinham feito postagens nas redes sociais informando o desaparecimento dele e pedindo ajuda para encontrá-lo.

Alguns familiares estavam presente para identificação do corpo e a falta de um dos dedos do pé foi a principal características apontada por um familiar para identificar a vítima. A DECCV segue investigando o caso.

Fonte: G1ro